Мать Натальи Водяновой рассказала, почему сдала младшую из дочек в приют
По словам Ларисы Кусакиной, она сдала младшую в детдом от нищеты и безысходности. Дело в том, что средний ребенок женщины родился с ДЦП и аутизмом.
Мать Натальи Водяновой впервые поделилась эмоциями о найденной спустя 22 года дочери Маше, которую сдала в приют. 23-летняя девушка выросла в семье американцев, которые дали ей имя Дженифер, сообщает КП.
А недавно девушка по ДНК-тесту нашла своих родственников. В СМИ появились слухи, будто Дженифер - дочь не Ларисы Кусакиной, а самой Водяновой. Но мать супермодели развеяла эти слухи.
Кусакина призналась, что Маша-Дженниф -- ее дочь, всего она родила четверых девочек - Наталью, Оксану, Кристину, Машу. По словам Ларисы, она сдала младшую в детдом от нищеты и безысходности. Дело в том, что средний ребенок женщины - Оксана - родилась с ДЦП и аутизмом.
"Нужда была отчаянная. Я растерялась: стало понятно, что в одиночку детей, из которых одна инвалид, я не потяну. Мы и так жили, мягко говоря, небогато, но тут рисовалась очень мрачная перспектива жизни впроголодь. Тогда как вариант возникла мысль написать отказную, чтобы потом забрать ребенка при первой возможности…" - цитирует Ларису "Антенна-Телесемь".
Водянова много лет искала младшую сестру, а недавно случилось чудо. Дженнифер сама нашла родных. Мама надеется, что младшая дочка приедет к ней в гости в Нижний Новгород, она хочет многое ей показать и рассказать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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