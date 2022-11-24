Джонни Депп будет сниматься в продолжении «Пиратов Карибского моря»

Пробные съемки фильма, предварительно названные "День в море", начнутся в Великобритании уже в феврале. Пока проект еще в начальной стадии.

Американский актер Джонни Депп сыграет в шестом фильме серии "Пираты Карибского моря"- через 5 пять лет после выхода последней ленты про приключения капитана Джека Воробья, сообщает Рамблер.

Британская газета The Sun написала, что имя Деппа входит в список артистов и техперсонала, которые должны быть вызваны для участия в съемках ленты.

Пробные съемки фильма, предварительно названные "День в море", начнутся в Великобритании уже в феврале. Пока проект еще в начальной стадии: в частности, неизвестно, кто именно выступит режиссером новой серии.

А исполнительным продюсером фильма стал Брюс Хендрикс, участвовавший в создании трех первых лент франшизы.

Пять фильмов серии "Пираты Карибского моря"(первый из них вышел в 2003 году) принесли в мировом прокате свыше $4,1 млрд. А непосредственно Депп на них заработал более $240 млн.

Как напоминает издание, в каком-то отрезке времени будущее Деппа во франшизе было под вопросом в связи с тем, что экс-жена звезды, актриса Эмбер Хард, обвинила Джонни в домашнем насилии. В июне нынешнего года судом штата Вирджиния утверждения Херд были признаны клеветой.