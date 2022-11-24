Авраам Руссо заявил, что ему «плевать» на покинувших Россию артистов
Знаменитость подчеркнул, что он вне политики, но считает, что свой выбор каждый делает сам.
Певец Авраам Руссо в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru высказался об уехавших из России артистах. Во время творческой встречи в клубе VARVARKA III, посвященной кубинской культуре, исполнитель заявил, что ему «наплевать на всех».
Руссо подчеркнул, что сбежавшие знаменитости сделали свой выбор. И отметил, что не имеет ничего против этих людей.
«Я не знаю их. Жизнь — это выбор. Они так выбрали. А я 25 февраля прилетел в Москву. Если ты в этой стране живешь и любишь ее,- живи. Я не политик. Я - артист», — сказал селебрити.
После начала спецоперации на Украине звезды шоу-бизнеса России разделились на несколько лагерей. Некоторые знаменитости осудили действия российских властей и стали поливать грязью соотечественников после того, как покинули страну.
Другая половина поддерживает жителей Донбасса и бойцов РФ. А некоторые просто отмалчиваются по поводу своих политических взглядов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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