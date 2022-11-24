Ученые узнали, от чего мог умереть легендарный Брюс Ли

Подсказкой для исследователей стало заявление жены актера, рассказавшей, что тот почти полностью отказался от твердой пищи, заменив ее соками.

Ученые Мадридского автономного университета назвали вероятные причины гибели мировой звезды Брюса Ли. Согласно их версии, проблемой стало то, что не сработали почки актера - они не сумели вывести избыток воды. И это привело к отеку мозга и смерти знаменитости, сообщает Вокруг света.

Брюс Ли скоропостижно умер в 32 года в июле 1973-го. Проведенное вскрытие показало отек мозга, но причину этой болезни никто не назвал до сих пор. Известно, что перед тем, как ему стало плохо, актер курил марихуану и пил много воды.

Когда артист почувствовал головную боль, он принял обезболивающее «Экваджестик». Спустя 2 часа он был найден без сознания. Никаких дополнительных анализов при этом не проводилось, потому неизвестно, могла ли таблетка привести к летальному исходу или нет.

Авторы нового исследования считают, что сильная реакция на таблетку - не причина случившегося, потому что Ли принял ее после появления первых симптомов отека мозга в виде боли и головокружения.

На основе задокументированных фактов ученые пришли к выводу, что у Брюса был не один фактор риска, и это привело к "передозировке водой". По словам ученых, у звезды выявили "высокое хроническое потребление жидкости".

Они уточнили, что большое воздействие на организм Ли имели "факторы, резко усиливающие жажду (марихуана) и снижающие способность почек выделять воду (лекарства -диуретики, НПВП, опиоиды), а также алкоголь, низкое потребление твердой еды, острое повреждение почек и физические нагрузки".

Подсказкой для исследователей стало заявление жены актера, рассказавшей, что тот почти полностью отказался от твердой пищи, заменив такую еду морковным и яблочным соками.

Известно, что Ли принимал также мочегонные средства, чтобы выводить натрий и сделать свои мышцы более рельефными.