Дочь Марии Шукшиной объяснила, почему стала бодибилдером

33-летняя Анна Трегубенко призналась, что она стремится к совершенству. А журналистам посоветовала освещать то, что актуально, а не ее тело.

Дочь Марии Шукшиной в последнее время активно занялась бодибилдингом и уже добилась впечатляющих результатов. Женщина время от времени делится своими снимками, приводя подписчиков в шок и трепет.

Но формами 33-летней Анны Трегубенко восхищаются не все: некоторые считают, что она стала мужеподобной и сексуально озабоченной, сообщает Рrozvezd.

Подписчики спросили у Анны, зачем она это делает, какова ее конечная цель. Дочь Шукшиной ответила, что она стремится к совершенству.

Ранее Анна резко отреагировала на журналистов, которые писали о ее теле и необычном увлечении.

"Хватит коверкать мою фамилию и мою деятельность, хватит навязывать врачей, которых у меня нет, и никогда не было. Освещайте, что актуально, а не мое тело", - возмутилась Анна.