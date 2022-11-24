Диетолог объяснила, почему семечки подсолнечника полезны для нервной системы

В них много магния, витаминов группы В и Е, а также полиненасыщенные жирные кислоты, защищающие от ряда болезней.

Российский врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что свойства семечек подсолнечника очень полезны для нервной системы человека.

«В них много магния, успокаивающего нервную систему, расслабляющего сосуды и понижающего давление. Потому семечки полезны для тех, кто нервозен. В семечках есть и витамины группы B, и они также отлично влияют на нервную систему», — отметила доктор в интервью «Москва 24».

По словам эксперта, имеющийся в семечках подсолнечника витамин Е способствует улучшению зрения и состояния кожи.

Соломатина подчеркнула, что полиненасыщенные жирные кислоты, которые включают семечки, предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний.

Они также защищают от появления и развития различных воспалений.