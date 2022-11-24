Король Карл III рассказал, какое прозвище когда-то дали Елизавете II в ЮАР

Нельсон Мандела назвал королеву Британии Мотлалепула, что означает «та, что приходит с дождём». Возможно, он намекал на переменчивую погоду в Лондоне.

Король Карл III во время официального банкета, посвященного визиту президента Южной Африки Сирила Рамафоса, рассказал о прозвище, которое в свое время придумал Нельсон Мандела для его почившей недавно матери, королеве Елизавете II.

«Южная Африка всегда была частью моей жизни. Моя мать нередко вспоминала визит в ЮАР в 1947 году, который произошел за год до моего рождения», - поделился король Британии.

Карл III рассказал и о другом факте, связанном с ЮАР. Во время его поездки туда в 1997 году будущий король встречался с Нельсоном Манделой.

Политический деятель тогда признался, что однажды дал Елизавете II забавное прозвище, назвав ее Мотлалепула, что означает «та, что приходит с дождём». Вероятно, Мандела тем самым намекнул на частые смены погоды в Лондоне.

«Меня заверили, что это знак особой привязанности к королеве президента Манделы», — подытожил Карл III.