Мать Водяновой рассказала о встрече с дочерью, которую бросила 20 лет назад
Мама супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала о том, как прошла первая встреча с дочкой, найденной спустя 20 лет.
Мать известной на весь мир модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина встретилась с дочерью, которую оставила 20 лет назад.
Кусакина отдала свою четвертую дочь в детский дом после рождения, так как семейство погрязло в нищете.
Девочке дали имя Маша, но после того, как она стала дочкой пары из США, ее стали звать Дженнифер. Только через 20 лет Водянова смогла найти сестру.
Кусакина с Дженнифер встретились в французской квартире Водяновой. Девушка не держит обиды на биологическую мать.
Проблемой при общении с найденной дочерью стал языковой барьер. Дженнифер говорит на английском, а Кусакина - на русском.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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