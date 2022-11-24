Мать Водяновой рассказала о встрече с дочерью, которую бросила 20 лет назад

Мама супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала о том, как прошла первая встреча с дочкой, найденной спустя 20 лет.

Мать известной на весь мир модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина встретилась с дочерью, которую оставила 20 лет назад.

Кусакина отдала свою четвертую дочь в детский дом после рождения, так как семейство погрязло в нищете.

Девочке дали имя Маша, но после того, как она стала дочкой пары из США, ее стали звать Дженнифер. Только через 20 лет Водянова смогла найти сестру.

Кусакина с Дженнифер встретились в французской квартире Водяновой. Девушка не держит обиды на биологическую мать.

Проблемой при общении с найденной дочерью стал языковой барьер. Дженнифер говорит на английском, а Кусакина - на русском.