Русский друг подал на Конора Макгрегора в суд
Артем Лобов считает, что идея запуска ирландского бренда виски Proper Twelve на самом деле принадлежит ему, и потребовал у спортсмена 30 миллионов долларов.
Артем Лобов, боец российского происхождения, подал в суд на Конора Макгрегора.
Причиной конфликта двух спортсменов, которые раньше дружили, стал ирландский бренд виски Proper Twelve, который Конор в 2018 году запустил в продажу.
Этот бизнес дал хороший старт и принес боксеру большие деньги. Но Лобов утверждает, будто идея бренда на самом деле принадлежит ему, и потребовал отчислений, сообщает Рамблер.
По информации зарубежного издания Irish Independent, речь идет о 30 миллионах долларов. Именно столько хочет получить Лобов у своего, теперь уже, вероятно, бывшего друга, за помощь в запуске бизнеса.
О реакции на это Конора Макгрегора пока ничего не известно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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