Русский друг подал на Конора Макгрегора в суд

Артем Лобов считает, что идея запуска ирландского бренда виски Proper Twelve на самом деле принадлежит ему, и потребовал у спортсмена 30 миллионов долларов.

Артем Лобов, боец российского происхождения, подал в суд на Конора Макгрегора.

Причиной конфликта двух спортсменов, которые раньше дружили, стал ирландский бренд виски Proper Twelve, который Конор в 2018 году запустил в продажу.

Этот бизнес дал хороший старт и принес боксеру большие деньги. Но Лобов утверждает, будто идея бренда на самом деле принадлежит ему, и потребовал отчислений, сообщает Рамблер.

По информации зарубежного издания Irish Independent, речь идет о 30 миллионах долларов. Именно столько хочет получить Лобов у своего, теперь уже, вероятно, бывшего друга, за помощь в запуске бизнеса.

О реакции на это Конора Макгрегора пока ничего не известно.