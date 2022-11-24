Поплавская раскритиковала новогодний проект ТНТ Самоирония судьбы

Акриса Яна Поплавская не в восторге от ногодней картины-пародии "Самоирония судьбы", съемками которой занимается ТНТ. Свое возмущение знаменитость высказала в Телеграм-канале.

Актриса Яна Поплавская нелестно высказалась о проекте ТНТ "Самоирония судьбы" в рамках своего Телеграм-канала.

Знаменитость считает плохой идеей переснимать идеальный фильм.

Артистка усомнилась в актерском составе картины-пародии. Ее совсем не устраивает Ольга Бузова в роли Гали, Филипп Киркоров в роли Ипполита и Тимур Батрудинов в роли Жени Лукашина.