Поплавская раскритиковала новогодний проект ТНТ Самоирония судьбы
2022-11-24 12:01
Акриса Яна Поплавская не в восторге от ногодней картины-пародии "Самоирония судьбы", съемками которой занимается ТНТ. Свое возмущение знаменитость высказала в Телеграм-канале.
Актриса Яна Поплавская нелестно высказалась о проекте ТНТ "Самоирония судьбы" в рамках своего Телеграм-канала.
Знаменитость считает плохой идеей переснимать идеальный фильм.
Артистка усомнилась в актерском составе картины-пародии. Ее совсем не устраивает Ольга Бузова в роли Гали, Филипп Киркоров в роли Ипполита и Тимур Батрудинов в роли Жени Лукашина.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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