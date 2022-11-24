«Дело принципа‎»‎: Лобода заявила, что будет исполнять песни на русском языке

Украинская певица Светлана Лобода не собирается отказываться от своих русскоязычных композиций и продолжит их исполнять. Это ее принципиальная позиция.

В настоящее время исполнительница Светлана Лобода выступает по странам СНГ.

Журналисты без конца спрашивают знаменитость о том, что многие ее хиты на русском языке, а сама она позиционирует себя как украинскую артистку и выступает против спецоперации.

Лобода в последнем своем интервью высказалась по поводу. Светлана заявила, что не намерена отказываться от русского языка и продолжит петь на нем и разговаривать.

Звезда сцены рассказала что вся ее семья всю жизнь разговаривала на русском, а среди ее аудитории есть те, кто хочет наслаждаться ее рускоязычными композициями.