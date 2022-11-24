Танцор из России стал финалистом американской версии шоу «Танцы со звездами»

Глеб Савченко также участвовал в аналогичных шоу в Австралии и Британии, но лучший результат показал в своей стране.

Американский вариант шоу "Танцы со звездами" держится уже тридцать сезонов. Накануне был показан заключительный его 31-й выпуск.

В США в битве за «Зеркальный шар», который считается главным трофеем шоу, сразились четыре пары. В числе финалистов был и 39-летний танцор, хореограф и модель из России Глеб Савченко. Он занял четвертое место.

Российские зрители следили за успехами Глеба в отечественном шоу в 2015 году. Партнершей танцора тогда была фигуристка Аделина Сотникова. Пара взяла приз зрительских симпатий и заняла второе место.

Савченко прославился и в других странах. В «Танцах со звездами» он участвовал в Австралии - в 2012 году, танцевал в паре с моделью Эрин Макнаут.

Потом были такие же шоу в США и Британии. Глеб много раз становился финалистом, но лучший результат показал в России, сообщает Супер.ру.