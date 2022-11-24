Британская компания Ofgem заявляет, что без дотаций государства счета за электроэнергию составят почти $5200

Британский энергетический регулятор Ofgem заявил, что предельная цена на средние счета за электроэнергию для домашних хозяйств вырастет примерно на 21% до 5 172 доллара США в год с января до конца марта 2023 года.

Домохозяйства, все же не будут платить такую сумму, поскольку ценовой потолок Ofgem был заменен поддерживаемой государством ценовой гарантией, установленной на уровне 2500 фунтов стерлингов в год для среднего потребления до конца марта 2023 года.

Государственная помощь, предназначенная для защиты потребителей от экономического шока будет оказана в тот момент, когда Британию ожидает затяжная рецессия.

Объявление Ofgem означает, что действия правительства сэкономят средним домохозяйствам около половину затрат на электричество в год.

Но даже с учетом этой помощи средний годовой счет в 2500 фунтов стерлингов этой зимой почти вдвое превышает сумму, которую домохозяйства заплатили в прошлом году.

Государственная гарантия цены повышается в среднем до 3000 фунтов стерлингов в год с 1 апреля до конца марта 2024 года.

Аналитики Cornwall Insights прогнозируют, что последний уровень ограничения Ofgem означает, что общая стоимость государственной схемы помощи в оплате счетов за электроэнергию, как ожидается, достигнет 38-42 миллиардов фунтов стерлингов за 18 месяцев, которые она будет действовать.

Европейские цены на энергоносители начали расти, когда мир вышел из карантина из-за COVID-19, а затем резко выросли в феврале после вторжения России в Украину.

В результате стоимость оптового газа увеличилась, а цена, которую поставщики должны взимать за единицу энергии, резко возросла, что побудило правительство вмешаться, чтобы помочь потребителям.