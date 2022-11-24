Назаров напугал своим видом и трясущимися руками посетителей творческой встречи, посвященной кубинской культуре
2022-11-24 13:26
Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, известный своей антироссийской позицией, появился на встрече в клубе VARVARKA III, посвященной кубинской культуре, с трясущимися руками и нездоровым видом, чем испугал окружающих.
Актер Дмитрий Назаров, выступающий против спецоперации, появился на творческой встрече в клубе VARVARKA III в сопровождении женщины, которая поддерживала его.
Выглядел звезда "Кухни" неважно. Посетители мероприятия, посвященного кубинской культуре, утверждают, что у Назарова тряслись руки.
С представителями СМИ Дмитрий общаться не захотел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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