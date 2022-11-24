Агенты ФСБ предотвратили теракт ДРГ Украины на газопроводе «Южный поток»
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку осуществления террористического акта на экспортном газопроводе "Южный поток".
24 ноября центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что агенты Федеральной службы безопасности предотвратили теракт диверсионно-разведывательной группы армии Украины на участке пролегания экспортного газопровода "Южный поток", который поставляет газ из России в Турцию и европейские страны.
В ходе операции по пресечению попытки осуществления теракта были задержаны четверо российских граждан, которые являлись завербованными Киевом диверсантами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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