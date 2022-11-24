Агенты ФСБ предотвратили теракт ДРГ Украины на газопроводе «Южный поток»

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку осуществления террористического акта на экспортном газопроводе "Южный поток".

24 ноября центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что агенты Федеральной службы безопасности предотвратили теракт диверсионно-разведывательной группы армии Украины на участке пролегания экспортного газопровода "Южный поток", который поставляет газ из России в Турцию и европейские страны.

В ходе операции по пресечению попытки осуществления теракта были задержаны четверо российских граждан, которые являлись завербованными Киевом диверсантами.