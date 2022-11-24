Правительство Венгрии выделит финансовую помощь Украине в 2023 году
Правительство Венгрии приняло решение о выделении Украине льготного кредита в 2023 году.
Правительство Венгрии приняло решение об оказании финансовой помощи Украине в виде льготного кредита на сумму в 187 миллионов евро в 2023 году, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.
В документе отмечается, что 187 миллионов евро выделяется в рамках общеевропейской помощи на восстановление экономики Украины.
Министру экономики Венгрии поручено начать переговоры с правительством Украины о заключении соответствующего соглашения.
Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине льготного кредита на сумму в 18 миллиардов евро.
Опубликовано: Максим Алексеев
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