Александр Лукашенко уверен, что отказ Киева от переговоров с Москвой приведёт к уничтожению Украины.

В ходе общения с представителями прессы на полях саммита ОДКБ в Армении Александр Лукашенко заявил, что правительство Украины в силах положить конец военному конфликту с Россией, согласившись на мирные переговоры с Москвой. По мнению Лукашенко, если Киев будет отказываться от возобновления переговорного процесса, то Украина может быть уничтожена не только государственно, но и физически.

Также Александр Лукашенко отметил, что начало мирных переговоров между Киевом и Москвой предотвратит много новых смертей с обеих сторон.