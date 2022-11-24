Лукашенко: Украина будет полностью уничтожена из-за отказа от переговоров с РФ
Александр Лукашенко уверен, что отказ Киева от переговоров с Москвой приведёт к уничтожению Украины.
В ходе общения с представителями прессы на полях саммита ОДКБ в Армении Александр Лукашенко заявил, что правительство Украины в силах положить конец военному конфликту с Россией, согласившись на мирные переговоры с Москвой. По мнению Лукашенко, если Киев будет отказываться от возобновления переговорного процесса, то Украина может быть уничтожена не только государственно, но и физически.
Также Александр Лукашенко отметил, что начало мирных переговоров между Киевом и Москвой предотвратит много новых смертей с обеих сторон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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