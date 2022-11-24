В России хотят усилить безопасность после попытки теракта на «Южном потоке»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обдумывают меры для усиления безопасности после попытки теракта на газопроводе «Южный поток».
По его словам, в России видят потенциальную угрозу, поэтому считают необходимым усилить меры безопасности.
Песков напомнил, что ранее была получена информация о попытке украинских спецслужб совершить теракт на «Южном потоке».
ФСБ России заявила, что попытка теракта на газопроводе, по которому энергоносители поставляются в Европу и Турцию, была предотвращена.
Опубликовано: Светлана Репина
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