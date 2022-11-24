Закон о запрете ЛГБТ-пропаганде был принят в Госдуме
В Госдуме был принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганде, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.
24 ноября РИА Новости сообщили, что спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володин в Telegram-канале сообщил о том, что Государственная Дума Российской Федерации единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете, как среди несовершеннолетних, так и взрослых пропаганды ЛГБТ, педофилии ,смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.
Володин подчеркнул, что у России свои традиции и ценности и принятие такого решение позволит защитить детей и будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами.
Сообщается, что штрафы для граждан за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста составят от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц до 800 тысяч рублей, для юрлиц до 5 миллионов рублей.
Опубликовано: Елена Калиновская
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