На сайте Зеленского предложили переименовать «Россию» в «Московию»
На официальном сайте президента Украины появилась петиция о переименовании «Россию» в «Московию».
Петиция о переименовании "России" в "Московию" появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
"Предлагается заменить название "Россия" на "Московия", а также заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", - говорится в публикации.
Автор обращения полагает, что историческое название России, это Московия. Поддерживая его, Украина "подтверждает лживую трактовку истории", убежден инициатор публикации.
Петиция набрала всего 69 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения президентом Украины. До конца голосования осталось 92 дня.
Опубликовано: Максим Алексеев
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