Сотрудники службы доставки еды в KFC и Burger King в Великобритании объявили забастовку

Около 400 сотрудников службы доставки, обслуживающих сети быстрого питания в Великобритании, проголосовали за забастовку из-за ухудшений условий жизни, заявил в четверг профсоюз GMB.

Речь идет о сотрудниках Best Food Logistics, подразделения торговой сети Tesco (TSCO.L), которые доставляют еду для KFC, Burger King, Pizza Hut, Wagamama и других сетей.

По данным GMB, около 76% рабочих, проголосовавших в бюллетене для забастовки, высказались за ее начало.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начали двухдневную забастовку по всей стране работники почты и учителя.