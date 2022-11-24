Сотрудники службы доставки еды в KFC и Burger King в Великобритании объявили забастовку
2022-11-24 15:18
Около 400 сотрудников службы доставки, обслуживающих сети быстрого питания в Великобритании, проголосовали за забастовку из-за ухудшений условий жизни, заявил в четверг профсоюз GMB.
Речь идет о сотрудниках Best Food Logistics, подразделения торговой сети Tesco (TSCO.L), которые доставляют еду для KFC, Burger King, Pizza Hut, Wagamama и других сетей.
По данным GMB, около 76% рабочих, проголосовавших в бюллетене для забастовки, высказались за ее начало.
Ранее сообщалось, что в Великобритании начали двухдневную забастовку по всей стране работники почты и учителя.
Опубликовано: Тарас Медведев
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