Никита Ефремов признался, что страдает от алкогольной зависимости

Актер Никита Ефремов и сын Михаила Ефремова признался, что его мучает та же напасть, что и отца.

Извеcтный актер Никита Ефремов признался, что как и его отец, осужденный Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости.

Артист жалуется, что алкоголизм в России - просто беда.

Никита убежден, что эту проблему нельзя замалчивать.

Ефремов-младший заявил, что ему стало гораздо проще бороться с напастью, когда он признался самому себе в ее наличии. Победить зависимость актеру помогли специалисты, о чем сообщает издание "7Дней".