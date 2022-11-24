Никита Ефремов признался, что страдает от алкогольной зависимости
2022-11-24 15:29
Актер Никита Ефремов и сын Михаила Ефремова признался, что его мучает та же напасть, что и отца.
Извеcтный актер Никита Ефремов признался, что как и его отец, осужденный Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости.
Артист жалуется, что алкоголизм в России - просто беда.
Никита убежден, что эту проблему нельзя замалчивать.
Ефремов-младший заявил, что ему стало гораздо проще бороться с напастью, когда он признался самому себе в ее наличии. Победить зависимость актеру помогли специалисты, о чем сообщает издание "7Дней".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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