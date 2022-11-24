Иммиграция в Британию достигла рекордного уровня

Из-за большого количества военных беженцев из Украины в Великобританию иммигрировало больше людей, чем когда-либо ранее со времен Второй мировой войны.

По данным британского статистического управления ONS, за двенадцать месяцев до июня в Соединенное Королевство переехало на 500 000 человек больше, чем покинуло его. Данные не включают 35 000 мигрантов, нелегально пересекших Ла-Манш. Согласно информации, в Соединенном Королевстве проживает в общей сложности 67 миллионов жителей.

Помимо 89 тысяч беженцев из Украины, в страну прибыли 76 тысяч человек из Гонконга, для которых британское правительство создало специальную визовую программу из-за политики китайского руководства, и 21 тысяча беженцев из Афганистана. Кроме того, многие иностранные студенты вернулись к местам учебы после пандемии.

За сравнительный период чистая иммиграция в Соединенное Королевство составила 173 000 человек.

Большинство иммигрантов прибыло из стран, не входящих в ЕС. С другой стороны, многие граждане ЕС все еще покидают Великобританию из-за Brexit. По оценкам, в стране проживала 51 000 выходцев из ЕС. Консервативное правительство пообещало значительно сократить иммиграцию после Brexit.