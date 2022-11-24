Telegraph: Британию возмутил предложенный Хантом способ «победить Путина»

Информационное агентство The Telegraph утверждает, что предложение главы казначейства Великобритании Джереми Ханта экономить энергию с целью "победить Путина" понравилось не всем британцам.

24 ноября британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой сообщило, что главный казначей Британии Джереми Хант выступил с инициативой по сокращению потребления электроэнергии простыми гражданами страны для достижения "победы" над Владимиром Путиным. Комментаторы Telegraph назвали "глупостью" предложение Ханта, расценив его как попытку скрыть свою некомпетентность.

Другие же читатели Telegraph выразили уверенность, что экономический и энергетический кризис в Великобритании завершится после начала российско-украинских мирных переговоров.