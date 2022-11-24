Три брата из российской глубинки поцеловали жабу и съели червей и опарышей ради победы в шоу

На телеканале «Че» в ноябре стартовал новый проект под названием «Большой кэш», жители Спасска попали туда случайно.

Михаил, Алексей и Денис Гринины из города Спасск попали в 4 выпуск шоу «Большой кэш». Приглашение на съемку они получили почти случайно: младшего из них, фермера Алексея, представительница канала Че заметила на животноводческой выставке в Москве, сообщает Рамблер.

В разговоре выяснилось, что типаж Алексея и его братьев подходит для шоу, где ради денег участники проходят различные испытания. Братья приняли приглашение.

Свою команду они назвали «Братья-фермеры». Съемка на «Мосфильме» длилась 6 часов, проект включал три тура и суперигру. Гринины соперничали с командой девушек-танцовщиц.

Одному из братьев, Михаилу, ради победы пришлось попробовать на вкус мотыля и дождевого червя, а еще 30 раз поцеловать жабу. Денис ел пиццу с опарышами, а Алексей — бычьи семенники.

Гринины обогнали соперниц по числу баллов и попали в суперигру. По жребию испытание пришлось пройти Алексею. В качестве финального испытания мужчине предложили депиляцию. Фермер выдержал процедуру и таким образом братья выиграли 150 тысяч рублей, поделив премиальные на троих.