Россиянка Марина Давыдова назначена режиссером театра в Зальцбурге
2022-11-24 17:24
Фестиваль оперы, театра и классической музыки объявил в четверг о назначении своим театральным руководителем российского драматурга.
«Во времена политических и социальных катаклизмов художники могут использовать свои ресурсы как общественные деятели, чтобы способствовать формированию общественного мнения», - отреагировала Марина Давыдова на свое назначение.
«Но искусство не должно становиться заложником преходящих обстоятельств», — добавила она.
Контракт с деятелем российской культуры начнется в январе 2023 года и продлится три года, говорится в сообщении театра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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