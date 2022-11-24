Россиянка Марина Давыдова назначена режиссером театра в Зальцбурге

Фестиваль оперы, театра и классической музыки объявил в четверг о назначении своим театральным руководителем российского драматурга.

«Во времена политических и социальных катаклизмов художники могут использовать свои ресурсы как общественные деятели, чтобы способствовать формированию общественного мнения», - отреагировала Марина Давыдова на свое назначение.

«Но искусство не должно становиться заложником преходящих обстоятельств», — добавила она.

Контракт с деятелем российской культуры начнется в январе 2023 года и продлится три года, говорится в сообщении театра.