Чтобы жить по-кавказски долго, надо уметь правильно готовить мясо

Кавказская кухня славится своими шашлыками, которые готовятся по особой технологии. Такое блюдо не только не вредит здоровью, но и способствует долголетию, по мнению диетолога Андрея Бобровского.

Как считает специалист по питанию, шашлык по-кавказски - оптимальный для усвоения организмом продукт.

Традиционное мясо на шампурах готовится именно из баранины, свинина не подходит. Как вариант, возможно использование рыбы или курицы.

Диетолог Андрей Бобровский:

"Секрет знаменитого кавказского долголетия – в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо – это не только белок, мясо – еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе"

Кстати, баранина для шашлыка по-кавказски подходит не любая. Обычно используется мясо ягнят.

Диетологи считают самым полезным шашлыком, тот, который изготовлен из ягненка, рыбы или птицы. Такие блюда отличаются меньшим количеством насыщенных жиров.

Выбрать мясо - это еще не все. Важно уметь правильно его приготовить.

Андрей Бобровский:

"Приготовление мяса на гриле или мангале – это самый диетический вариант. В отличие от других способов приготовления, готовка на открытом огне убирает лишний жир. Он просто капает вниз. При жарке на сковороде мясо, наоборот, впитывает жир"

Второй важный момент, на который надо обратить внимание, - это гарнир.

По мнению диетолога, вместе с шашлыком надо съедать количество зелени и овощей, равноценное количеству съеденного мяса