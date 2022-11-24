Ученые объяснили, почему выпускать домашних кошек на улицу небезопасно для барсиков и их хозяев
Они могут контактировать с дикими животными, которые заражены бешенством, и передать эту смертельно опасную инфекцию своим хозяевам.
Ученые считают: выпуская на улицу домашнюю кошку, хозяева рискуют своим здоровьем и здоровьем питомца, сообщает Рамблер.
Исследователи университета Мэриленда в США пришли к выводу: гуляя на улице, домашние кошки подвергают угрозе биоразнообразие.
Как следует из публикации результатов исследований в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, домашняя кошка в среднем с вероятностью в 61 процент может гулять там, где обитают еноты либо лисы. Вероятность ее встречи с опоссумами составляет более 50 процентов.
Авторы работы напоминают: дикие животные могут быть заражены бешенством, и кошки рискуют от них заразиться, что угрожает жизни их и владельцев.
Что касается угрозы местному биоразнообразию и дикой природе, то, подчеркивают ученые, распространение кошек обусловлено не природными факторами, а людьми.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ
Корчевников обвинил Галкина в неуважении к родной земле и россиянам в эфире программы Судьба человека
Полянский: Совбез ООН созывает срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины
Великобритания ограничивает использование китайских камер в правительственных зданиях из соображений безопасности
Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении