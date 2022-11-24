Премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в начале года.

24 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств Вышеградской группы сообщил, что Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что парламент его страны ратифицирует соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции на первой парламентской сессии в следующем году.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне российской СВО на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, на данный момент заявки скандинавских стран в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.