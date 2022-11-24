Ирина Старшенбаум рассказала о психологическом насилии на съемках, после чего поняла как его избежать

Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что с ней жестоко обращались во время съемок. Это повторялось не один раз.

Известная актриса Ирина Старшенбаум заявила, что люди сталкиваются с психологическим насилием ежедневно, так как окружающим плевать на чувства друг друга.

Артистку убивает тот факт, что в нашем обществе такое положение вещей считается нормой.

Вышестоящие люди считают себя вправе грубо разговаривать, давить на подчиненного.

После того как несколько раз артистка столкнулась с подобным отношением к себе, она решила, что неправильно выстраивает границы общения с людьми.