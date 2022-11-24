Китай ослабляет резолюцию по Ирану в СПЧ ООН, предложив удалить ключевой абзац

Китай в последний момент внес поправку в предложение по Ирану в Совет ООН по правам человека в четверг, согласно которому будет удален основной абзац, относящийся к новому расследованию подавления Ираном массовых протестов.

Постпред Китая заявил Совету незадолго до запланированного голосования, что предложение, которое инициировала Германия, было «чрезвычайно критическим» по отношению к Ирану.

«Очевидно, что это не поможет решить проблему», — добавил он, призвав удалить ключевой абзац.

Удаляемый КНР абзац предусматривает создание «международной миссии по установлению фактов», которая должна была действовать до начала 2024 года.