Эксперты пояснили, какая елка более экологична: живая или искусственная

Выращенная в специальном питомнике зеленая красавица безопасна, и ее после праздника можно будет переработать.

Не за горами Новый год, в преддверии которого обостряются дискуссии на тему, какую елку лучше ставить - живую или искусственную, и какая из них экологичнее. Корреспонденты «Вокруг света» расспросили об этом эксперта заранее.

Замруководителя +1Город, искусствовед Ольга Гандурина отметила, что "тут все просто. Если елку вырастили этично, в специальном питомнике, и после праздника ее сдают на переработку, ее покупка оправдана и безопасна".

А искусственная елка сумеет окупить свой углеродный след примерно через два десятка лет, потому эксперты советуют покупать качественную и долговечную. Что касается украшений, то самые экологичные - те, что служат много лет.

"Если есть доставшиеся в наследство от бабушек и дедушек игрушки, очень здорово украсить елку ими", - считает Ольга Гандурина.

Она также добавила, что хорошо сделать игрушки своими руками. "Это могут быть грецкие орехи, печенье или пряники, яблоки, конфеты, пастила. Съедобные игрушки доставят радость и детям, и взрослым», - отметила специалист.

Еще интереснее, по ее мнению, попробовать смастерить игрушки - из ткани, нитей, сосновых шишек. Украшенная ими елка выглядит самобытно, создает особую атмосферу уюта.

"Но, если вы все же решили елочные украшения покупать, стоит обратить внимание на деревянные, стеклянные или керамические, они прослужат долго", - добавила Ольга Гандурина.