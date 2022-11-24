Минкульт отказал сериалу Монастырь с Ивлеевой в прокате из-за оскорбления чувств верующих
2022-11-24 18:03
Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении сериалу режиссера Александра Молочникова "Монастырь" с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях.
Министерство культуры РФ отказало в выдаче провокационному сериалу "Монастырь" Александра Молочникова с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским прокатное удостоверение по причине оскорбления чувств верующих.
Материалы по многосерийной картине были переданы в Русскую Православную церковь для вынесения экспертной оценки.
В РПЦ заключили, что фильм искажает представление о монашеской жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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