Минкульт отказал сериалу Монастырь с Ивлеевой в прокате из-за оскорбления чувств верующих

Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении сериалу режиссера Александра Молочникова "Монастырь" с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях.

Министерство культуры РФ отказало в выдаче провокационному сериалу "Монастырь" Александра Молочникова с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским прокатное удостоверение по причине оскорбления чувств верующих.

Материалы по многосерийной картине были переданы в Русскую Православную церковь для вынесения экспертной оценки.

В РПЦ заключили, что фильм искажает представление о монашеской жизни.