Откуда берутся лишние килограммы зимой, рассказала диетолог Александра Суржик

О способах решения проблемы "Газете.ру" рассказала член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик.

В холодное время года крайне важно продолжать употреблять растительную пищу.

При отсутствии возможности покупать сезонную продукцию допустимо переключится на замороженные и консервированные варианты. Главное отслеживать уровень сахара в консервантах.

"В консервированных овощах содержатся пищевые волокна и другие полезные вещества, просто нужно учитывать, сколько в рецептуре сахара и соли", — подчеркнула эксперт.

Реакцией организма на холод является повышенная потребность в еде: это обусловлено тем, что ему необходима энергия.

Потребность в энергии, возникающая из-за того, что человек мерзнет, решается при помощи еды.

«Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий. Кроме того, зачастую мы меньше двигаемся зимой: одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается. Вместе это приводит к набору веса», — объяснила врач.

Вывод: зимой надо заставлять себя выбираться на улицу чаще и стараться налегать на овощи и фрукты, минимизируя в рационе сладкую и жирную пищу.