Великобритания ограничивает использование китайских камер в правительственных зданиях из соображений безопасности
Британское правительство в четверг приказало своим ведомствам прекратить установку связанных с Китаем камер наблюдения в важных зданиях, сославшись на риски безопасности.
Решение было принято после рассмотрения «текущих и будущих возможных рисков безопасности, связанных с установкой систем визуального наблюдения на правительственной территории», — написал министр Оливер Дауден в письменном заявлении парламенту.
«В ходе обзора был сделан вывод, что в свете угрозы для Великобритании и увеличения возможностей подключения этих систем необходимы дополнительные меры контроля», — сказал Доуден.
Британская директива применяется к камерам, изготовленным компаниями, на которые распространяется китайское законодательство о безопасности, и включает в себя руководство для департаментов по отключению таких устройств от основных компьютерных сетей и рассмотрению возможности их полного удаления.
Ранее Соединенные Штаты ввели ограничения на торговлю и использование камер производства Hikvision, Dahua и других китайских фирм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Великобритания ограничивает использование китайских камер в правительственных зданиях из соображений безопасности
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