Великобритания ограничивает использование китайских камер в правительственных зданиях из соображений безопасности

Британское правительство в четверг приказало своим ведомствам прекратить установку связанных с Китаем камер наблюдения в важных зданиях, сославшись на риски безопасности.

Решение было принято после рассмотрения «текущих и будущих возможных рисков безопасности, связанных с установкой систем визуального наблюдения на правительственной территории», — написал министр Оливер Дауден в письменном заявлении парламенту.

«В ходе обзора был сделан вывод, что в свете угрозы для Великобритании и увеличения возможностей подключения этих систем необходимы дополнительные меры контроля», — сказал Доуден.

Британская директива применяется к камерам, изготовленным компаниями, на которые распространяется китайское законодательство о безопасности, и включает в себя руководство для департаментов по отключению таких устройств от основных компьютерных сетей и рассмотрению возможности их полного удаления.

Ранее Соединенные Штаты ввели ограничения на торговлю и использование камер производства Hikvision, Dahua и других китайских фирм.