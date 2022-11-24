Корчевников обвинил Галкина в неуважении к родной земле и россиянам в эфире программы Судьба человека
2022-11-24 18:16
Известный ведущий Борис Корчевников признался, что не ожидал от юмориста Максима Галкина подобного отношения к своей стране и людям.
Известный ведущий ТВ и журналист Борис Корчевников признался, что отъезд шоумена Максима Галкина, его негатив в адрес родины и соотечественников стали для него неожиданностью.
Корчевников недоумевает, где бы был артист, если бы не его родная земля.
Телеведущий отметил, что Галкин ни слова не сказал в поддержку своих земляков, что поразило звезду экрана, о чем он заявил в эфире своей программы "Судьба человека".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Корчевников обвинил Галкина в неуважении к родной земле и россиянам в эфире программы Судьба человека
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