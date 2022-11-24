Корчевников обвинил Галкина в неуважении к родной земле и россиянам в эфире программы Судьба человека

Известный ведущий Борис Корчевников признался, что не ожидал от юмориста Максима Галкина подобного отношения к своей стране и людям.

Известный ведущий ТВ и журналист Борис Корчевников признался, что отъезд шоумена Максима Галкина, его негатив в адрес родины и соотечественников стали для него неожиданностью.

Корчевников недоумевает, где бы был артист, если бы не его родная земля.

Телеведущий отметил, что Галкин ни слова не сказал в поддержку своих земляков, что поразило звезду экрана, о чем он заявил в эфире своей программы "Судьба человека".