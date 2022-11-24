Китайский миллионер после банкротства продает сосиски на улице

Прогорев на одной из операций, бывший бизнесмен остался должен еще 6,4 миллиона долларов. Но он решил не сдаваться и нашел работу.

Бывший миллионер-банкрот, который сегодня продает на улице сосиски, стал сенсацией последних дней. Тан Цзянь еще совсем недавно считался одним из наиболее успешных бизнесменов провинции Чжэцзян, но в какой-то момент у него что-то пошло не так.

Тан Цзянь бывший ресторатор китайского города Ханчжоу. В 36 лет мужчина владел сетью ресторанов и имел завидное состояние. Но в 2005-м году бизнесмен решил вложить основную часть средств в ландшафтный дизайн.

Цзянь не сомневался, что новый бизнес принесёт ему еще больше доходов, однако дело не пошло, мужчина остался в крупных долгах.

Когда предприниматель наконец осознал ошибку, было поздно. Сейчас мужчине 52 года, он имеет 6,4 миллиона долларов долга - это после продажи всех ресторанов и большей части имущества.

Но потерявший свой бизнес китаец решил не сдаваться. Он упорно трудится, чтобы зарабатывать и раздавать долги. Одна из занятостей Цзянь - продажа жареных сосисок на улице.

У бывшего миллионера не оказалось средств, чтобы открыть новый ресторан, и он решил открыть скромный ларёк с уличной едой. Многих китайцев вдохновила стойкость и позитивный настрой мужчины.

"Мы рождаемся ни с чем. Тогда почему боимся начать всё с нуля? Надо учиться спокойно встречать трудности, и двигаться вперёд," - поделился своим секретом стойкости Цзянь в интервью китайским СМИ.