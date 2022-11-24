Власти Ирана арестовали футболиста сборной страны

Иранские силы безопасности арестовали игрока национальной сборной страны Вориа Гафури, сообщает информационное агентство Fars. Футболиста обвиняют в пропаганде против Исламской республики.

Атмосфера в Иране остается напряженной в течение нескольких месяцев. Жители протестуют против исламских властей, а те в ответ ужесточают реакцию против протестующих. Жертвой этого стал иранский футболист Вориа Гафури, сыгравший за национальную команду страны 26 матчей. По сообщению агентства Fars, которое цитирует AFP, 35-летний мужчина был арестован.

Его арестовали в четверг, 24 ноября по обвинению в распространении "пропаганды" против Исламской Республики, сообщает AFP.

Гафури был арестован после тренировки со своим клубом Foolad Khuzestan. Его также обвинили в "запятнании репутации национальной сборной". В последние недели футболист открыто поддерживал протестующих, особенно жителей Курдистана.

Гафури — бывший игрок сборной Ирана. Он сыграл за сборную 26 матчей, последний раз в июне 2019 года, когда иранцы выиграли 5:0 в товарищеском матче у Сирии.

Протесты в Иране продолжаются после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла при загадочных обстоятельствах в заключении полиции нравов 16 сентября. Молодая женщина была арестована за ношение "неподходящего" хиджаба, который "недостаточно покрывал волосы".