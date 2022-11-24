Ангела Меркель не советует ФРГ быть первыми в поставках современных танков Украине

Согласно публикации Der Spiegel, бывший канцлер Ангела Меркель больше не видела возможности влиять на президента России Владимира Путина по окончании срока ее полномочий.

Во время прощального визита в Москву в августе 2021 года у нее возникло ощущение, что «для Путина важна только сила», цитирует журнал разговор с Меркель.

Меркель также заявила, что Минские соглашения, которые должны были предотвратить эскалацию войны между Россией и Украиной в 2014 году, к 2021 году представляли пустое место.

Летом 2021 года она и президент Франции Эммануэль Макрон безуспешно пытались устроить встречу ЕС с Путиным. Во внешней политике она «не продвинулась ни на миллиметр. Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия». Настало время для нового подхода.

Она была согласна с тогдашним президентом США Бараком Обамой в его оценке Путина.

«После аннексии Крыма Россией (2014 г.) мы сделали все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие атаки России на Украину, и детально согласовали наши санкции», — рассказала Меркель.



Меркель предостерегла от слишком высоких требований к внешней политике.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не установить планку так высоко, что в конце концов не останется никого, кто мог бы соответствовать нашим стандартам», - отметила политик.

В интервью Меркель отметила, что Германия не должна быть первой страной, отправляющей современные танки, потому что Германии «все еще можно создать хорошую атмосферу с Россией».