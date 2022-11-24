Лукашенко: США «держат за одно место» украинских военных

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал расстрел российских военнопленных.

Он сказал, что это было сделано для эскалации конфликта, потому что власти США «держат за одно место» украинских военных.

По его словам, ВСУ делают все возможное для эскалации, и это настораживает.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты расстреляли более 10 российских военнопленных, что подтверждает видеозапись.