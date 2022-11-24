Президент Путин потребовал нарастить производство боевой техники

APS
2022-11-24 21:24

Президент России потребовал увеличить объемы производства военной техники и повысить ее характеристики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал увеличить объемы производтва боевой и специальной техники для нужд Вооруженных сил. Он также призвал повысить качество создаваемой продукции.

"По каждому направлению должны быть сформированы четкие производственные программы действий с указаним конкретных сроков", - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что для достижения поставленных им задач не требуется вводить экстраординарных мер.

Опубликовано: Максим Алексеев