Президент Путин потребовал нарастить производство боевой техники
2022-11-24 21:24
Президент России потребовал увеличить объемы производства военной техники и повысить ее характеристики.
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал увеличить объемы производтва боевой и специальной техники для нужд Вооруженных сил. Он также призвал повысить качество создаваемой продукции.
"По каждому направлению должны быть сформированы четкие производственные программы действий с указаним конкретных сроков", - сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что для достижения поставленных им задач не требуется вводить экстраординарных мер.
Опубликовано: Максим Алексеев
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