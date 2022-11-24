Германия отвергла предложение Польши об отправке на Украину ЗРК Patriot

Кристин Ламбрехт, министр обороны Германии, выступила против предложения Польши направить в Украину предложенные Польше американские ЗРК Patriot. По ее словам, они предназначены для использования на территории НАТО, сообщает ARD.

"Эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, а это означает, что они должны быть развернуты на территории НАТО", — сказала Ламбрехт.

Она добавила, что "любое их использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками".

В воскресенье, 20 ноября, Ламбрехт предложила поддержку Польше, включая системы ПВО Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять воздушное пространство Польши. В среду вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что обратился к немецкой стороне с просьбой передать Украине предложенные Польше ЗРК Patriot.

Patriot — американская система ПВО средней дальности. Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisła в апреле 2015 года. До конца 2022 года две батареи Patriot (16 пусковых установок) должны быть поставлены Войску Польскому. Кроме того, в Польше дислоцированы две батареи Patriot американских войск.

У Германии было 36 батарей Patriot во время холодной войны. В настоящее время немецкие войска располагают 12 батареями, две из которых дислоцированы в Словакии.