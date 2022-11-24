Лукашенко примет помощь ОДКБ в случае вторжения в Беларусь
2022-11-24 21:34
Президент Беларуси Александр Лукашенко в телеинтервью заявил, что не будет отказываться от помощи ОДКБ в случае вторжения в страну.
При этом он подчеркнул, что государство и само может дать необходимый отпор в такой ситуации.
По мнению Лукашенко, задействовать ОДКБ, скорее всего, не придется.
Во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что запад пытается втянуть Беларусь в украинский конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина
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