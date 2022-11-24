Лукашенко примет помощь ОДКБ в случае вторжения в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в телеинтервью заявил, что не будет отказываться от помощи ОДКБ в случае вторжения в страну.

При этом он подчеркнул, что государство и само может дать необходимый отпор в такой ситуации.

По мнению Лукашенко, задействовать ОДКБ, скорее всего, не придется.

Во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что запад пытается втянуть Беларусь в украинский конфликт.