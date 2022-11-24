Ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Норвежским и Баренцевым морями
2022-11-24 21:38
Стратегические ракетоносцы совершили плановый полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителей МИГ-31 Военно-космических сил России совершили плановый 13-ти часовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.
"В ходе полета самолеты провели дозаправку в воздухе. Перелет совершен в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства", - рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что истребители ВКС России облетели корабли первой военно-морской группы НАТО в Балтийском море.
Опубликовано: Максим Алексеев
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