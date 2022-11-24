Ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Норвежским и Баренцевым морями

Стратегические ракетоносцы совершили плановый полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителей МИГ-31 Военно-космических сил России совершили плановый 13-ти часовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.

"В ходе полета самолеты провели дозаправку в воздухе. Перелет совершен в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства", - рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что истребители ВКС России облетели корабли первой военно-морской группы НАТО в Балтийском море.