Турция отказала России в просьбе прекратить авиаудары на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, что Турция продолжит реагировать на угрозы с севера Сирии. Ранее Москва попросила Анкару прекратить военное наступление на сирийские территории, сообщает Reuters.

Согласно заявлению Минобороны Турции, Акар сказал Шойгу в телефонном разговоре, что "приоритетом Турции является постоянное предотвращение террористических угроз с севера Сирии", и добавил, что предыдущие договоренности по этому вопросу должны соблюдаться.



Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Турции следует воздержаться от полномасштабного наземного наступления в Сирии, поскольку такие действия могут спровоцировать эскалацию насилия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет право решить свои проблемы на севере Сирии и начать там наземное наступление против курдских боевиков.

Эрдоган также пообещал, что турецкие войска "в самый подходящий момент" начнут наземное наступление на севере Сирии. Он добавил, что авиаудары по курдским позициям — это "только начало", а военные действия Анкары в соседних странах помогут "обеспечить территориальную целостность" Сирии и Ирака.

ВВС Турции в течение нескольких дней атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии — курдской группировки, которую Анкара считает ответственной за взрыв 13 ноября в Стамбуле. Курды, в свою очередь, наносят ответные удары вдоль сирийской границы.