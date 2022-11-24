В Индии грызуны съели 200 кг каннабиса

В одном из полицейских участков Индии пропало 200 кг каннабиса, изъятого у торговцев наркотиками.

По словам полицейских, весь каннабис съели грызуны.

Ранее в участке уже был подобный случай, тогда пропала большая партия марихуаны.

В том случае местная полиция также обвинила грызунов. Сообщалось также, что часть пропавших наркотиков смыли проливные дожди.