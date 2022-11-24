В Индии грызуны съели 200 кг каннабиса
2022-11-24 21:43
В одном из полицейских участков Индии пропало 200 кг каннабиса, изъятого у торговцев наркотиками.
По словам полицейских, весь каннабис съели грызуны.
Ранее в участке уже был подобный случай, тогда пропала большая партия марихуаны.
В том случае местная полиция также обвинила грызунов. Сообщалось также, что часть пропавших наркотиков смыли проливные дожди.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Индии грызуны съели 200 кг каннабиса
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