Гана планирует покупать нефть за золото вместо долларов США

Правительство Ганы работает над новой политикой закупки нефтепродуктов за золото, а не за резервы в долларах США, заявил вице-президент Ганы Махамуду Бавумиа в Facebook в четверг.

Этот шаг призван решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в сочетании со спросом на доллары со стороны импортеров нефти, что ослабляет местную экономику и увеличивает стоимость жизни.

Валовые международные резервы Ганы на конец сентября 2022 года составляли около 6,6 млрд долларов, что соответствует всего трем месяцам для покрытия импорта.

По данным правительства, это меньше, чем примерно 9,7 миллиарда долларов в конце прошлого года.