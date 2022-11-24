Журналистка, обвинившая Трампа в изнасиловании в 90-х годах, повторно подала иск в Нью-Йорке

Американская журналистка Э. Джин Кэрролл, которая обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании ее в 1990-х годах, в четверг возобновила свой гражданский иск против бывшего президента США.

Повторная жалоба стала возможна к рассмотрению, благодаря новому закону в Нью-Йорке, который защищает жертв сексуального насилия.

В ходе разбирательства по делу о клевете Э. Джин Кэрролл, писатель и бывший обозреватель журнала Elle, подала в суд на Дональда Трампа в ноябре 2019 года.

Она обвинила его в клевете за то, что в июне 2019 года он назвал «полной ложью», ее обвинения в изнасиловании в гардеробной одного из маркетов Нью-Йорка в середине 90-х.

Президент-республиканец, находившийся тогда у власти (2017-2021 гг.), ответил, что никогда не встречал ее и что у него не было контакта с этой женщиной.

Его адвокаты утверждали, что в 2019 году он был защищен иммунитетом, как глава государства. Что касается обвинений в изнасиловании, г-жа Кэрролл не смогла подать официальную жалобу в 2019 году, поскольку вышли исковые сроки давности.