Эксперты рассказали, почему свинина полезнее говядины

Свинина – это самое употребляемое красное мясо во всем мире. Особенно популярно в странах Восточной Азии, но «вне закона» для иудеев и мусульман.

«Лёгкая» свинина: разве такое бывает?

Свинина — достаточно лёгкое для усвоения мясо, и по сравнению с другими она меньше нагружает печень. Хотя, конечно, не все части туши в этом плане одинаковы. Лопатка, вырезка, филе содержат 150-180 калорий на 100 граммов продукта, а в рёбрышках и шее — 350-400 калорий.

Одна из причин «лёгкости» — состав белков и жиров, отличный от говядины. В свинине, например, содержатся даже некоторые ненасыщенные жирные кислоты — те самые, за которые мы ценим оливковое масло. Именно поэтому её чаще используют при производстве детского питания. А тем, кого смущает излишняя жирность, можно возразить: свиное мясо в среднем содержит 6,9 граммов жира на 100 граммов продукта, а говядина — 4,9 граммов. Разница не так уж и велика!

Заглянем в химическую лабораторию:

У свинины впечатляющий химический состав. Витамина В3 в ней больше, чем в говядине, а он очень полезен для нервной системы. Есть в свином мясе и другие витамины группы В. В1 помогает пищеварению и улучшает состояние кожи, В5 синтезирует жирные кислоты, холестерин и гормоны надпочечников, а В6 участвует в усвоении белков и образовании гемоглобина. Обогнала свинина говядину и по количеству витамина D, в задачи которого входит укрепление иммунитета и помощь в формировании костной ткани.

По части минералов у свиного мяса тоже всё неплохо: оно, например, отличается повышенной концентрацией селена. Этот элемент улучшает состояние кожи, участвует в выработке гормонов щитовидной железы и помогает обновлению клеток. Также свинина обгоняет говядину по содержанию магния, способного уменьшать жировые отложения на стенках артерий; она богата калием, полезным для сердечно-сосудистой системы, и фосфором, в задачи которого входит поддержка кислотно-щелочного баланса в организме.

Как быть с железом?

Минус свинины в том, что в ней в четыре раза меньше железа, чем в говядине. Но эта проблема решается путём добавления в рацион других продуктов, богатых этим важным минералом. Можно, например, приготовить свинину с чечевицей, гречкой или грибами; с черносливом или зёрнами граната. Самые перспективные в смысле запасов железа овощи — это вяленые томаты, шпинат, мангольд, брокколи, морковь, брюссельская капуста и зелёный горошек.

Неужели от свинины худеют?

Пора развеять стойкое убеждение, что свинина — совсем не диетическое мясо. Американские ученые сделали обзор 12 исследований о влиянии свинины на вес и пришли к выводу, что включение её в питание способно снизить массу тела. С чем это связано? Пока не ясно, нужны дополнительные наблюдения.

Обнаружились и другие плюсы. В ходе одного из совместных экспериментов американских медиков из Вашингтонского университета и Университета Иллинойса их пожилые подопечные каждый день съедали не менее 30 граммов свинины в день. В результате у них улучшилось физическое состояние — оно оценивалось по таким параметрам, как повседневная активность, досуговая и общественная деятельность, подвижность нижних конечностей и общая физическая активность.

Исследователи из Университета Южной Австралии тоже искали ответ на вопрос, как свиное мясо влияет на наше здоровье. Они в течение полугода наблюдали за жизнью 164 человек, которые съедали около килограмма блюд из свинины в неделю. И что же — по окончании эксперимента обнаружилось, что участники похудели (в среднем на 800 граммов каждый)! У них уменьшилась также окружность талии и снизился процент жира в организме.

Ещё одно целительное свойство свинины — поддержка когнитивных функций и ровного настроения. Так считают участники совместного исследования из нескольких австралийских университетов. Правда, на этот раз повлияло не только диетическое мясо, но средиземноморская диета — а она, как известно, богата овощами и оливковым маслом. Но когда к ней добавили свинину, через два месяца у испытуемых повысилась скорость обработки информации и нормализовался эмоциональный фон.

Эти коварные паразиты:

Многие ругают свинину за то, что она чаще, чем другое мясо, становится причиной заражения трихинеллой. Этот паразит очень опасен, а порой заражение приводит к летальному исходу! Правда, в современных условиях, когда мясо постоянно проверяют и на производстве, и в торговле, проблема уже сошла на нет — в магазины поступает товар от надёжных производителей, со справкой о ветеринарной экспертизе и безопасности продукта.

Вкусно до поросячьего визга:

Некоторые кулинарные эксперты уверяют, что из свинины можно приготовить гораздо больше интересных блюд, чем из говядины. Чего стоят, например, маринованные свиные уши, чипсы из свиной кожи, запечённые свиные пятачки с овощами или свиные хвосты, тушёные в сметане с чесноком.

Из свиной головы делают зельц, паштет, тушенку, а сколько видов шашлыка приготовлено из свиной шеи! Из окорока, грудинки, рульки, вырезки, рёбрышек можно сделать множество аппетитных блюд. К тому же свинина готовится быстрее, чем говядина, и получается мягче, нежнее и сочнее.