Spectator: Китай и США заключили сделку по Украине

По сообщению журнала The Spectator, между Пекином и Вашингтоном были заключены кулуарные договоренности относительно влияния на ситуацию на Украине.

Как пишет издание, Польша отказалась от идеи передать Украине истребители МиГ-29. Но такое решение было принято под нажимом Соединенных Штатов Америки — а на Вашингтон, в свою очередь, давил Китай.

При этом изначально американская администрация положительно оценивала идею Польши передать Киеву советские истребители. Но Китай, обеспокоенный высокой вероятностью эскалации конфликта на Украине, оказал соответствующее влияние на США.

В итоге Вашингтон по сути запретил Варшаве поставлять истребители на Украину. Но это было сделано не просто так: Китай, со своей стороны, взял на себя обязательства повлиять на Кремль, чтобы Россия не рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия по украинской территории.